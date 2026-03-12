Nella serata di martedì, a Castelleone, i carabinieri hanno intercettato alcuni individui a bordo di un Suv noleggiato, sospettati di tentativi di furto in abitazione. I ladri, dopo essere stati individuati, sono fuggiti nei campi circostanti. La targa del veicolo è stata segnalata dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche senza riuscire a fermarli.

Crema (Cremona) - Ladri intercettati dai carabinieri fuggono nei campi. Nella prima serata di martedì sono stati segnalati dei tentati furti in abitazione a Castelleone da parte degli occupanti di un Suv, del quale era stata fornita la targa. Verso le 20.30, una pattuglia della Radiomobile di Crema si trovava sulla SP 235 alla rotatoria con la SP 591 e ha intercettato l’auto ricercata. I militari si sono posti dietro al veicolo in direzione di Cà delle Mosche. Hanno intimato l’alt, ma il conducente ha accelerato proseguendo verso la via Cremona di Crema. Dopo alcune centinaia di metri, il conducente del veicolo in fuga ha abbandonato la sede stradale e, effettuando il salto di un dislivello di quasi un metro e mezzo, è entrato nel campo adiacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, topi di appartamento con suv noleggiato intercettati dai carabinieri fuggono nei campi

