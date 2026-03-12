Dopo la partita, il portiere Antonin Kinsky ha commesso due errori in porta durante la sfida contro l’Atletico. Courtois ha riferito di avergli scritto un messaggio subito dopo l’incontro, mentre l’Atletico si è confermato un avversario difficile sul proprio campo. La partita si è svolta a Madrid il 12 marzo 2026, e i dettagli degli episodi sono stati resi pubblici.

Madrid, 12 marzo 2026 – Non sono stati giorni facili per Antonin Kinsky. L'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, infatti, è stato un vero e proprio incubo per l'estremo difensore del Tottenham: due gravi errori, nel primo e nel terzo gol dei colchoneros, che hanno convinto Igor Tudor a sostituirlo al 18', con Vicario che ha preso il suo posto. Quella che doveva essere una serata da sogno per il portiere ceco si è trasformata in un incubo, come raccontato da lui stesso sui suoi profili social. Le immagini dei suoi errori e dell'espressione sconsolata dopo il secondo gol hanno fatto il giro del mondo, tanto da arrivare persino a Thibaut Courtois. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Courtois e i due errori in porta di Kinsky. “Dopo la partita gli ho scritto un messaggio. L’Atletico è un campo difficile”

