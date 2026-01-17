Lautaro Martinez a InterTv | Voglio mandare un messaggio all’ambiente della Fiorentina Partita? Campo difficile contenti dei tre punti

Lautaro Martinez, intervistato da InterTv, ha commentato la vittoria dell’Inter in trasferta contro l’Udinese, sottolineando l’importanza dei tre punti in un campo difficile. Ha anche rivolto un messaggio all’ambiente della Fiorentina, evidenziando l’impegno della squadra e la soddisfazione per il risultato ottenuto. Le sue parole riflettono la determinazione dell’Inter di mantenere alta la concentrazione in questa fase della stagione.

Lautaro Martinez: "C'è stanchezza, ma bisogna andare avanti. Pio? Lavora tanto" - Il sito ufficiale dell'Inter riporta le parole di Lautaro Martinez, match winner della sfida contro l'Udinese al Bluenergy Stadium. tuttomercatoweb.com

Lautaro a ITV: "C'è stanchezza, ma dobbiamo andare avanti. Un abbraccio alla Fiorentina e alla famiglia Commisso" - Il capitano dell’Inter e MVP del match di oggi Lautaro Martinez commenta così ai microfoni di Inter TV la vittoria conquistata oggi contro l'Udinese: “Voglio mandare un messaggio e un abbraccio alla f ... msn.com

