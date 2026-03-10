Tottenham in crisi | Kinsky sbaglia tutto regala due gol all’Atletico Madri e Tudor lo toglie dopo appena 18 minuti Il racconto

Il Tottenham affronta una partita difficile all’Metropolitano contro l’Atletico Madrid, con il portiere Kinsky protagonista di due errori che regalano due gol agli avversari. Dopo soli 18 minuti, l’allenatore Igor Tudor decide di sostituire il portiere, cercando di risolvere la situazione. La squadra si trova così in svantaggio di tre reti già nel primo tempo, evidenziando le difficoltà di avvio.

Tottenham in crisi: Kinsky sbaglia tutto, regala due gol all'Atletico Madri e Tudor lo toglie dopo appena 18 minuti.

