Cosy For You presenta quattro nuovi itinerari accessibili alla BMT di Napoli

Alla BMT di Napoli, in corso fino al 14 marzo alla Mostra d’Oltremare, la Cooperativa sociale Cosy For You ha presentato quattro nuovi itinerari del progetto Mare e Monti dedicato al turismo accessibile. Questi percorsi sono stati illustrati durante l’evento, che ha visto la partecipazione di operatori del settore e rappresentanti istituzionali. La presentazione si è concentrata sulle nuove proposte per favorire un turismo più inclusivo.

Sono ben 4 gli itinerari del progetto di turismo accessibile Mare e Monti che la Cooperativa sociale Cosy For You ha presentato oggi alla BMT – Borsa Mediterranea del Turismo - in corso sino al 14 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Ecco le aree della regione Campania interessate: per il Sannio, le valli beneventane di Tammaro-Caudina-Fortore e Le colline di Pietrelcina e Morcone, per l’Irpinia La Valle del Sele, e per la zona metropolitana di Napoli i Monti Lattari. Il programma di promozione del turismo accessibile in Campania, realizzato con il finanziamento della Fondazione con il Sud, ha l'obiettivo primario di migliorare il benessere e la qualità del viaggio per le persone con disabilità, offrendo esperienze senza barriere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Cosy For You alla Bmt rilancia il turismo accessibile in Campania con 4 itinerari, uno in provincia di NapoliSono ben 4 gli itinerari del progetto di turismo accessibile Mare e Monti che la Cooperativa sociale Cosy For You ha presentato oggi alla BMT – Borsa...

Turismo accessibile, alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e MontiLa promozione del turismo accessibile in Campania passa anche dalla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma dal 12 al 14 marzo alla Mostra...

Una raccolta di contenuti su Cosy For You presenta quattro nuovi...

Temi più discussi: Turismo accessibile, alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e Monti; Turismo accessibile, alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e Monti; Cosy For You presenta il progetto di turismo accesibile Mare e Monti - Napoli Village - Quotidiano di; Domenica 15 Marzo a Montesarchio quarto memorial Luigi Giangregorio.

Cosy For You presenta il progetto di turismo accesibile Mare e MontiSaranno ben 4 gli itinerari del progetto di turismo accessibile Mare e Monti che la Cooperativa sociale Cosy For You presenterà alla BMT – Borsa Mediterranea ... napolivillage.com

Cosy For You alla Borsa Mediterranea del Turismo rilancia il turismo accessibile per la regione CampaniaNapoli- Saranno ben 4 gli itinerari del progetto di turismo accessibile Mare e Monti che la Cooperativa sociale Cosy For You presenterà alla BMT – Borsa Alla fiera per la promozione turistica regional ... marigliano.net

Napoli, il rilancio del turismo accessibile in Campania alla Borsa Mediterranea del Turismo: la Cooperativa sociale Cosy For You presenta il progetto Mare e Monti wp.me/p60RNT-g4r #cosyforyou #borsamediterraneadelturismo #campania #accessibletouris x.com