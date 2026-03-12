Cosy For You alla Bmt rilancia il turismo accessibile in Campania con 4 itinerari uno in provincia di Napoli

Alla BMT di Napoli, la Cooperativa sociale Cosy For You ha presentato quattro itinerari dedicati al turismo accessibile, inseriti nel progetto Mare e Monti. Uno di questi percorsi si svolge in provincia di Napoli, mentre gli altri tre coprono diverse zone della Campania. La presentazione si è svolta presso la Mostra d’Oltremare e resterà visibile fino al 14 marzo.

Sono ben 4 gli itinerari del progetto di turismo accessibile Mare e Monti che la Cooperativa sociale Cosy For You ha presentato oggi alla BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, in corso sino al 14 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Ecco le aree della regione Campania interessate: per il Sannio le valli beneventane di Tammaro-Caudina-Fortore e Le colline di Pietrelcina e Morcone, per l’Irpinia La Valle del Sele e per la zona metropolitana di Napoli i Monti Lattari. Progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud Il programma di promozione del turismo accessibile in Campania, realizzato con il finanziamento della Fondazione con il Sud, ha l’obiettivo primario di migliorare il benessere e la qualità del viaggio per le persone con disabilità, offrendo vere esperienze senza barriere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

