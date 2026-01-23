Saibari nell’occhio del ciclone dopo Senegal Marocco per colpa di un…asciugamano! Pioggia di indignazione sui social arrivano le scuse Ecco cos’è successo

Ismael Saibari, centrocampista marocchino del PSV Eindhoven, è stato al centro di polemiche dopo la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, a causa di un incidente legato a un asciugamano. Dopo le critiche sui social, Saibari ha riconosciuto l’errore e ha presentato le proprie scuse. Questo episodio ha suscitato discussioni sul rispetto delle regole e il comportamento sportivo nel calcio internazionale.

La guerra dell'asciugamano in Marocco-Senegal: perché i raccattapalle e Saibari hanno quasi aggredito il secondo portiere DioufLa partita tra Marocco e Senegal è stata segnata da numerosi episodi controversi, tra gol annullati e rigori discutibili. Senegal Marocco 1-0, si conclude la Coppa d'Africa dopo una finale assurda: Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio allo scadere. Cos'è successo a RabatLa finale della Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Gueye al 94'. Ismael Saibari ha capito l'errore ed è andato a scusarsi con Edouard Mendy nell'hotel del Senegal Il giocatore del Marocco si è scusato con il portiere senegalese per la sceneggiata legata all'asciugamano: Saibari ne ostruiva la consegna da parte del se

