Cosa vuole ottenere l’Iran bloccando lo stretto di Hormuz

L’Iran ha annunciato di voler bloccare lo stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il commercio mondiale del petrolio. Questa mossa segue decenni di dichiarazioni da parte del regime degli ayatollah, che hanno spesso minacciato di paralizzare questa via fondamentale. La decisione potrebbe avere ripercussioni sui flussi di energia e sulla sicurezza delle rotte marittime.

Da decenni i trattati di geopolitica parlano dello stretto di Hormuz come di uno dei punti strategici del pianeta, dove un’interruzione del traffico marittimo potrebbe avere gravi ripercussioni in buona parte del mondo. Un articolo del 2021 della rivista Politique étrangère evocava una dottrina illustrata nel 2006 dalla guida suprema iraniana Ali Khamenei, basata su un blocco totale dello stretto nel caso in cui l’Iran dolesse rispondere a una “aggressione” da parte degli Stati Uniti o di uno dei loro alleati. Già vent’anni fa, dunque, l’ayatollah ucciso nel primo giorno della guerra in corso prevedeva che in circostanze simili a quelle attuali “i flussi energetici provenienti dalla regione” sarebbero stati “seriamente compromessi”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

