Cosa sappiamo sull' attacco alla base italiana a Erbil | l' ombra delle milizie filo-iraniane e la strategia di Teheran

Un attacco ha preso di mira la base italiana a Erbil, situata nel Kurdistan iracheno, coinvolgendo il perimetro di Camp Singara, vicino all’aeroporto. L’evento ha aumentato la tensione nella regione, con le milizie filo-iraniane sospettate di essere responsabili. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le autorità italiane stanno valutando le conseguenze dell’incidente.

Cresce la tensione nel Kurdistan iracheno dopo l’attacco che ha coinvolto il perimetro di Camp Singara, la base che ospita il contingente italiano presso l’aeroporto internazionale di Erbil. Secondo quanto confermato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in costante contatto con il comandante della base, l’attacco non ha causato feriti tra i circa 300 militari italiani (Esercito e Carabinieri) attualmente impiegati nell’operazione Prima Parthica. Secondo fonti informate, contro la base sarebbe finito un drone. Lo shahed probabilmente non diretto all'interno della struttura ma avrebbe perso quota finendo contro un mezzo militare. Cosa sappiamo sull'attacco La dinamica dell’evento resta complessa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it

