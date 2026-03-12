Un attacco missilistico ha colpito il perimetro di Camp Singara, la base italiana presso l’aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno. L’evento ha aumentato la tensione nella regione, con le autorità che stanno valutando le conseguenze di quanto accaduto. Le milizie filo-iraniane sono state associate all’attacco, mentre le forze italiane e irachene hanno rafforzato i controlli nella zona.

Cresce la tensione nel Kurdistan iracheno dopo l’attacco missilistico che ha coinvolto il perimetro di Camp Singara, la base che ospita il contingente italiano presso l’aeroporto internazionale di Erbil. Secondo quanto confermato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in costante contatto con il comandante della base, l’attacco non ha causato feriti tra i circa 300 militari italiani (Esercito e Carabinieri) attualmente impiegati nell’operazione Prima Parthica. Cosa sappiamo sull'attacco La dinamica dell’evento resta complessa. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto ai microfoni di Realpolitik su Rete4, ha definito l’atto «inaccettabile», precisando che il personale è rimasto al sicuro nei bunker protettivi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cosa sappiamo sull'attacco alla base italiana a Erbil: l'ombra delle milizie filo-iraniane e la nuova strategia di Teheran

Articoli correlati

Leggi anche: Iran: Tajani, condanna per attacco a base italiana di Erbil

Colpita base italiana a Erbil: "Personale al riparo nel bunker". Quanti sono e cosa fanno i militari della task forceÈ stata colpita da un missile la base militare italiana di Erbil, che si trova in Iraq.

Contenuti e approfondimenti su Cosa sappiamo

Temi più discussi: Cosa sappiamo dell’attacco al data center di Amazon negli Emirati Arabi Uniti; Attacco all’Iran, in Italia rafforzata sicurezza intorno a obiettivi sensibili: ecco quali; La telefonata di Netanyahu a Trump che ha dato il via libera all'attacco dell'Iran: Sappiamo dove si incontreranno Khamenei e i suoi consiglieri; La Casa Bianca: La Spagna ha accettato di cooperare sulle basi per l’Iran. Ma Madrid smentisce: Non abbiamo idea di cosa stiano parlando.

L’Iran può colpire l’Italia e l’Europa?/ Ecco cosa sappiamo sull’arsenale missilistico di TeheranAttacchi dell'Iran contro l'Italia e l'Europa: cosa c'è di vero negli allarmi delle ultime ore e tutti i dettagli sull'arsenale di Teheran ... ilsussidiario.net

Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Domenico Caliendo, acqua contaminata per ottenere il ghiaccio Il retroscena e i testimoni anonimi: cosa sappiamo - facebook.com facebook

WhatsApp diventerà (anche) a pagamento: cosa sappiamo sulle funzionalità riservate ai futuri abbonati x.com