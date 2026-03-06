Le milizie curde iraniane si trovano nel Kurdistan iracheno e sono in contatto con la CIA. Recentemente si è diffusa la notizia che potrebbero avviare una ribellione contro il regime iraniano nei prossimi mesi. Le forze sono nascoste e si preparano in segreto, senza ancora aver dato segnali ufficiali di azione imminente. La situazione resta molto tesa lungo il confine tra Iran e Iraq.

Sono in contatto con la Cia e potrebbero iniziare una ribellione contro il regime iraniano nei territori curdi dell’ovest Nel Kurdistan iracheno sono nascoste milizie armate di curdi iraniani in contatto con la Cia che aspettano di entrare in Iran e combattere contro il regime iraniano. Il Kurdistan iracheno è una regione autonoma nel nord dell’Iraq, che condivide un lungo confine con l’Iran. Mercoledì sera le milizie sono rimaste spiazzate dalla notizia, che ha cominciato a circolare rapidamente, di una loro offensiva in Iran. «Migliaia di combattenti curdi stanno attraversando il confine», era la notizia. In realtà, dicono due fonti curde al Post, le milizie sono ferme. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le milizie curde iraniane sono nascoste nel Kurdistan iracheno, e aspettano

Teheran minaccia i curdi: "In caso di invasione colpiremo Kurdistan iracheno"Teheran minaccia di attaccare "tutte le strutture" della regione del Kurdistan in Iraq se venisse consentito il passaggio di militanti per farli...

Guerra in Iran, notizie in diretta: nuovi raid sulla capitale. Teheran colpisce forze curde nel Kurdistan. Trump: “Erano fuori controllo, ci avrebbero attaccato per primi”Media Usa: migliaia di combattenti curdi basati in Iraq pronti a un’offensiva di terra.

