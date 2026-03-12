Cosa è l’European Union Emissions Trading System Ets e perché l’Italia chiede di sospenderlo

I ministri dell’Energia e delle Imprese, insieme alla presidente del Consiglio, hanno espresso la richiesta di sospendere l’European Union Emissions Trading System (Ets). L’obiettivo è fermare temporaneamente il sistema di scambio di emissioni che coinvolge diversi paesi europei. La proposta è stata comunicata ufficialmente e supporta le preoccupazioni di alcune autorità italiane riguardo all’efficacia e alle conseguenze del meccanismo.

«Bisogna sospendere l’Ets». Lo dicono i ministri, in particolare quelli dell’Energia Pichetto Fratin e delle Imprese Urso, e ora lo ribadisce anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una richiesta da considerare subito, secondo la premier, data la fiammata dei prezzi dell’energia innescata dal conflitto in Iran. «A livello europeo - ha detto durante le comunicazioni al Senato - stiamo chiedendo, in attesa della revisione annunciata, di sospendere urgentemente l’applicazione dell’Ets alla produzione di elettricità da fonti termiche, cioè dal termoelettrico». Ma cosa si intende per Ets? Ets è l’acronimo di European Union Emissions Trading System, che consiste in un meccanismo di scambio delle quote di CO2 che ha come obiettivo quello di ridurre le emissioni, imponendo maggiori costi alle industrie che ne producono di più. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Cos’è l’Ets, come incide sulle bollette e perché Meloni vorrebbe sospenderlo. Lo scontro con la UeRoma, 11 marzo 2026 – Il sistema europeo che mette un prezzo alle emissioni di CO2 torna al centro del confronto politico tra Roma e Bruxelles.

La Procura chiede il fallimento per il Brescia Calcio di Cellino: cosa può accadere e cosa cambia per Union BresciaLa Procura chiede il fallimento del Brescia Calcio mentre Massimo Cellino prova a salvarlo con un piano di risanamento dai contorni incerti.

