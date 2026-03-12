Cortona dal Sodo alla Tanella Angori fino al Tumulo François | completata la potatura degli ulivi nel Maec Parco

A Cortona è stata portata a termine la potatura degli ulivi nel Maec Parco, che coinvolge le aree del Sodo, della Tanella Angori e del Tumulo François. L’intervento ha riguardato le piante presenti in queste zone, completando così il lavoro di cura e manutenzione previsto nel parco. L'operazione si è conclusa nelle ultime settimane, interessando diverse aree del sito.

Arezzo, 12 marzo 2026 – . Primi frutti del patto fra agricoltura e archeologia. In campo l'Oleacademia Eleiva Cortonensis Sono state completate le operazioni di potatura e sistemazione degli olivi presenti in alcune delle principali aree del Parco Archeologico di Cortona. L'intervento rientra nelle attività previste dalla convenzione tra l'Accademia Etrusca di Cortona e l'associazione Oleacademia Eleiva Cortonensis, nata per promuovere e valorizzare la cultura dell'olivo e dell'olio nel territorio cortonese. Il progetto riguarda la gestione e la cura degli oliveti situati in alcune zone di particolare pregio storico e paesaggistico, tra cui l'area archeologica del Sodo, il tumulo François di Camucia e la Tanella Angori.