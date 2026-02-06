A Borgo Santa Maria i lavori al parco degli Ulivi e agli alloggi popolari continuano senza problemi. Gli interventi, molto attesi dalla comunità, finiranno tra aprile e giugno. L’unico cambiamento riguarda lo slittamento causato dal maltempo di questi giorni. Nessun ritardo grave, assicurano gli amministratori.

Nessuno stop. "Due interventi molto attesi a Borgo Santa Maria si concluderanno tra aprile e giugno. Nessun ritardo, ma solo uno slittamento per il maltempo di questi giorni". La rassicurazione arriva dall’assessore Riccardo Pozzi il quale conferma le tempistiche di consegna del cantiere che darà 16 alloggi di edilizia popolare in via Monte Rosa e dei lavori di riqualificazione al “ Parco degli ulivi “. Quest’ultimo intervento si è dovuto sospendere perché le continue piogge hanno reso impraticabile il terreno ai mezzi: "Il Parco verrà completamente rinnovato – osserva con soddisfazione il presidente di quartiere 8, Fabio Zaffini –: Ad aprile il cantiere del Parco sarà completato, mentre la messa in posa dei giochi seguirà subito dopo, entro giugno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori a Borgo Santa Maria. Parco degli Ulivi e alloggi popolari: "Slittamento solo per il maltempo"

