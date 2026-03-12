Corte dei conti | 10 inchieste a Milano danni da 320mila

La Corte dei conti ha avviato dieci inchieste a Milano per verificare eventuali danni alle casse pubbliche legati a pratiche edilizie e urbanistiche. Le indagini sono rivolte a individuare responsabilità e verificare la correttezza delle procedure adottate. Finora, si parla di danni complessivi stimati in circa 320mila euro. Le verifiche sono in corso e coinvolgono diverse amministrazioni locali.

Dieci indagini della Corte dei conti sono state avviate a Milano per accertare eventuali danni alle casse pubbliche derivanti da prassi edilizie e urbanistiche. Il procuratore regionale Paolo Evangelista ha reso noto il dettaglio di queste inchieste durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, evidenziando come casi emblematici come le Park Tower e il Bosconavigli siano al centro delle verifiche su oneri di urbanizzazione e valori tabellari non aggiornati da ventisette anni. Le verifiche riguardano sia cantieri in corso che opere già concluse, con un specifico sulla corretta quantificazione degli standard e sulle monetizzazioni delle aree a standard.