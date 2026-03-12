Da Park Tower a Bosconavigli 10 indagini della Corte dei conti sui cantieri di Milano | Danni per le casse pubbliche

La Corte dei conti della Lombardia ha avviato dieci indagini sui cantieri di Milano, tra cui quelli di Park Tower e Bosconavigli. Le verifiche mirano a verificare se procedure e interpretazioni delle norme edilizie e urbanistiche adottate dal Comune abbiano causato danni alle finanze pubbliche. Le indagini sono condotte dalla procura regionale e si concentrano sui possibili dispendi pubblici legati ai progetti in corso in città.

Lo fa sapere il procuratore regionale, Paolo Evangelista, durante la conferenza stampa di inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano Sono una decina le indagini avviate dalla procura regionale presso la Corte dei conti per la Lombardia, volte ad accertare se siano stati arrecati danni erariali alle casse pubbliche a causa di prassi e interpretazioni delle norme edilizie e urbanistiche da parte del Comune di Milano, e dei mancati aggiornamenti tabellari (anche per 27 anni, dal ‘97 al 2024), dei valori di alcune voci degli oneri di urbanizzazione come le monetizzazioni delle aree a standard. Lo fa sapere il procuratore regionale, Paolo Evangelista, durante la conferenza stampa di inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Puglia Pd, sanità al collasso. Corte dei Conti: 10 milioni di danni Corte dei Conti Puglia, il bilancio è nero: 10 milioni di danni erariali nel 2025Il dato emerge dalla relazione del presidente Pasquale Daddabbo all’inaugurazione dell’anno giudiziario contabile. Una raccolta di contenuti su Park Tower Park Towers, la Corte dei Conti a tre dipendenti del Comune di Milano: «Spiegate il danno erariale da 300 mila euro»La Corte dei Conti sta notificando l'invito a fornire deduzioni a tre dipendenti del Comune di Milano, per un danno erariale di oltre 300 mila euro in seguito agli esiti dell'indagine coordinata dalla ... milano.corriere.it Park Towers, per la Corte dei Conti il Comune di Milano ha subito un danno erariale da oltre 300mila euroIn seguito agli esiti dell’indagine coordinata dalla Procura e condotta dalla Gdf sulle Park Towers di via Crescenzago, la Corte dei Conti sta notificando l’invito a fornire deduzioni a tre dipendenti ... fanpage.it