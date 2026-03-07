Puglia Pd sanità al collasso Corte dei Conti | 10 milioni di danni

La Corte dei Conti ha stimato in 10 milioni di euro i danni causati alla sanità pugliese, che si trova in gravissima crisi. Il settore soffre di carenze di risorse e inefficienze che hanno portato a una situazione di emergenza. La situazione ha coinvolto vari enti e strutture della regione, evidenziando un quadro di criticità sempre più evidente.

di Giulia Sorrentino – È scontro tra la Corte dei Conti e la Puglia. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario contabile, infatti, il presidente della Corte locale, Pasquale Daddabbo, ha illustrato una relazione da cui emergerebbero oltre 10 milioni di danni erariali. Le vicende richiamate nella relazione riguardano finanziamenti provenienti da diversi programmi pubblici e comunitari. Tra i casi citati dal presidente c'è quello da 4 milioni di euro contestato a un'impresa della provincia di Lecce, che avrebbe percepito indebitamente finanziamenti pubblici relativi al settore turistico, giustificandoli con fatture per operazioni inesistenti.