Nel corso dell’anno, venti attività commerciali lungo Corso Vittorio a Pescara hanno chiuso i battenti, con i cantieri che hanno causato disagi significativi. L’associazione Amici di Corso Vittorio ha celebrato il primo anniversario, evidenziando una situazione difficile per il centro storico della città. La chiusura di questi negozi rappresenta un cambiamento importante per la zona.

L’associazione Amici di Corso Vittorio ha raggiunto la sua prima ricorrenza annuale, segnando un momento di bilancio critico per il cuore commerciale di Pescara. Il presidente Antonio Di Giosafat ha confermato che nel corso dell’anno solare 2025 sono state registrate la chiusura di ventina attività lungo l’arteria principale, evidenziando una crisi strutturale aggravata da opere pubbliche interrotte e condizioni stradali precarie. La celebrazione del primo anniversario non è stata solo una formalità, ma un’occasione per mettere in luce le difficoltà concrete vissute dai commercianti e dai residenti della zona. Nonostante i tentativi di rinsaldare i rapporti tra le diverse componenti sociali, il quadro economico appare fragile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corso Vittorio: 20 attività chiuse nel 2025, i cantieri

Articoli correlati

L'associazione "Amici di Corso Vittorio" compie un anno: "Nel 2025 perse 20 attività"Un anno di attività per l'associazione “Amici di Corso Vittorio" nata per il rilancio del commercio e in generale della vita sociale di corso...

I chiarimenti dell'Aca per la riapertura di corso Vittorio Emanuele II e gli altri cantieri in cittàL'Aca fornisce alcuni chiarimenti relativamente alla riapertura di corso Vittorio Emanuele II e agli altri lavori in corso nella città di Pescara,...

Aggiornamenti e notizie su Corso Vittorio

Temi più discussi: L'associazione Amici di Corso Vittorio compie un anno: Nel 2025 perse 20 attività; L'associazione 'Amici di Corso Vittorio' compie un anno: 'Nel 2025 perse 20 attività'; Il Corso di Sassari: la strada che racconta la città (destinato a cambiare); JLL inaugura il nuovo headquarter milanese in Corso Vittorio Emanuele II.

L'associazione Amici di Corso Vittorio compie un anno: Nel 2025 perse 20 attivitàIlPescara.it ha raggiunto il presidente Antonio Di Giosafat in occasione del primo anno di attività dell'associazione Amici di Corso Vittorio per un bilancio e per evidenziare nuovamente le problema ... ilpescara.it

Pescara, chiude un altro negozio in corso Vittorio: «Mancano i parcheggi»Un’altra saracinesca sta per abbassarsi in corso Vittorio Emanuele, a Pescara. Sono partiti tutti gli sconti e l’avviso affisso in vetrina: «Ci spostiamo all’outlet Village di Città Sant'Angelo». ilmessaggero.it

1934 - Torino - Corso Vittorio Emanuele angolo Via Carlo Alberto @Torino Piemonte Antiche Immagini - facebook.com facebook