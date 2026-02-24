Corruzione a Cisterna dopo l' arresto sospeso il consigliere comunale Renio Monti

L'arresto di Renio Monti, consigliere comunale di Cisterna, si è verificato a causa di accuse di corruzione. La prefettura ha deciso di sospenderlo, applicando la Legge Severino. Questa decisione arriva poche ore dopo il fermo, che ha scatenato molte reazioni in città. La vicenda ha portato alla luce i sospetti di illeciti legati alle attività amministrative locali. La comunità attende ulteriori sviluppi su questa vicenda.

Con l'arresto del consigliere comunale di Cisterna Renio Monti, arriva anche il provvedimento della prefettura sulla base della Legge Severino. Con l'inchiesta per corruzione e l'interrogatorio preventivo davanti al gip del tribunale di Latina, il consigliere non si era dimesso dalla sua doppia carica. Ora arriva la comunicazione ufficiale della prefetta Vittoria Ciaramella: Renio Monti è stato sospeso dal consiglio comunale di Cisterna e dall'incarico di consigliere provinciale. I finanzieri del comando provinciale hanno infatti notificato questa mattina, 24 febbraio, un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, accogliendo di fatto le richieste della procura nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che ha interessato Cisterna e che segue due diversi filoni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Corruzione a Cisterna, arrestati il consigliere Renio Monti e il dirigente Luca De VincentiRenio Monti e Luca De Vincenti sono finiti agli arresti domiciliari a causa di un'indagine sulla corruzione nel Comune di Cisterna.

Inchiesta a Cisterna: indagati un consigliere comunale e un dirigenteA Cisterna, un consigliere comunale e un dirigente sono finiti sotto inchiesta per sospetti di corruzione.

