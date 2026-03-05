Dopo quasi due mesi dalla chiusura del bando, resta incerto il futuro della struttura gestita da Sabbadini. La gestione dell’edificio continua a essere avvolta nel mistero, mentre si chiede perché i servizi alla persona siano sempre l’ultimo in graduatoria. I responsabili attendono risposte chiare sui tempi e sulle modalità di riapertura o di eventuale riorganizzazione, senza ottenere ancora dettagli ufficiali.

"Perchè i servizi alla persona sono sempre il fanalino di coda? Oggi, a quasi due mesi dalla chiusura del bando, occorrono risposte e tempi certi almeno sulle prospettive di futuro funzionamento della struttura". Così Daniela Moruzzo, responsabile della sanità per il Pd, richiama l’attenzione sulla casa di riposo Sabbadini. Risale infatti allo scorso novembre l’avvio della procedura di gara volta ad affidare la gestione della residenza assistenziale sanitaria sarzanese. Il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato a fine dicembre, è stato poi posticipato al 9 gennaio. Poi nessuna novità. "Siamo ancora in attesa di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabbadini, quale futuro? La gestione della struttura resta avvolta nel mistero

Il futuro di AJ Styles resta avvolto nel misteroAnalisi sintetica sullo stato contrattuale di AJ Styles in WWE, alla luce dell’esito del match contro Gunther al Royal Rumble e degli sviluppi...

Il futuro di Adam Cole in AEW resta avvolto nel misteroIl quadro attuale su Adam Cole in AEW resta segnato dall’incertezza, con la salute posta al centro delle attenzioni e una ripresa gestita con massima...

Una selezione di notizie su Sabbadini quale futuro La gestione....

Discussioni sull' argomento Sabbadini, quale futuro? La gestione della struttura resta avvolta nel mistero; Affidamento della Sabbadini, Pd: Da gennaio attendiamo di conoscere esito della procedura, occorrono tempi certi; Donne e società, l’appuntamento. Dialogo su società e cambiamenti.

Affidamento della Sabbadini, Pd: Da gennaio attendiamo di conoscere esito della procedura, occorrono tempi certiDove si è perduta la gara per il ri-affidamento della casa di riposo Sabbadini? Perché i servizi alla persona sono sempre il fanalino di coda? La ... cittadellaspezia.com

Le Donne e la Repubblica - con Renza Barani e Linda Laura Sabbadini Mercoledì 4 marzo alle 20.30 - alla Biblioteca Comunale in Piazza della Liberazione a Castelfranco Emilia (MO) - si terrà l’incontro “Le Donne e la Repubblica ne il Paese che conta”. Un - facebook.com facebook