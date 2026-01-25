L’Eternauta | Parte seconda – Sopravvivere in un futuro cupo e desolato

L’Eternauta, pubblicato nel 1957, è considerato un'opera fondamentale del fumetto argentino. La sua narrazione, ambientata in un futuro desolato, esplora temi di sopravvivenza e resistenza. Questa storia, ancora oggi di grande rilevanza, riflette sulle sfide sociali e politiche del suo tempo, mantenendo intatta la sua forza narrativa e il suo valore culturale nel panorama dei graphic novel.

Opera cardine ed emblematica delle historietas, il fumetto argentino, L’Eternauta è una storia pubblicata per la prima volta nel 1957 e che ancora oggi mantiene tutto il suo fascino e la sua importanza sia per il medium che per il contesto sociale in cui è nata. Ne abbiamo parlato sul sito qualche mese fa in questo articolo, in occasione della nuova edizione pubblicata da Panini Comics e dell’uscita della serie tv su Netflix. La casa editrice modenese, però, non si è fermata all’opera originale, ma ha proseguito con le storie successive. A quindici anni dall’opera originale, infatti, sulle pagine di Hora Cero Semanal, i due autori originali Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López decisero di dare un seguito alla loro storia, conclusasi con un finale di grande impatto e in parte aperto.🔗 Leggi su Nerdpool.it

