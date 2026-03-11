Dalle Mauritius con coralli protetti in valigia | maxi multa per 2 turisti italiani a Malpensa

Due turisti italiani sono stati fermati all’aeroporto di Malpensa mentre cercavano di imbarcarsi con otto esemplari di corallo protetto nascosti nei bagagli provenienti da Mauritius. La polizia li ha scoperti durante i controlli di sicurezza e ha sequestrato i coralli. I due sono stati multati per aver cercato di portare materiali protetti senza autorizzazione.

È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase. All'Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il.

