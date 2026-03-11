Rari coralli nascosti nelle valigie della coppia di turisti al rientro dalle vacanze alle Mauritius | sequestro e multone

Durante un controllo a Malpensa, due turisti sono stati trovati con coralli rari nascosti nelle valigie al rientro dalle Mauritius. Il materiale è stato sequestrato e ai viaggiatori è stata comminata una multa. I coralli, protetti a livello internazionale, sono stati recuperati durante l’operazione di controllo. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle identità delle persone coinvolte.

Malpensa, 11 marzo 2026 - Dalle vacanze alla Mauritius con un "ricordo" prezioso quanto illegale: coralli rari quanto protetti a livello internazionale. Scoperta e sequestro a Malpensa. I finanzieri all' aeroporto di Malpensa hanno scoperto e sequestrato otto esemplari di corallo a rischio estinzione nascosti nei bagagli di una coppia di turisti italiani che - proveniente dalle Mauritius. Si tratta di un'intera colonia di coralli formata da 8 esemplari rientranti nell'ordine della scleractinia, specie protetta dalla Convenzione internazionale di Washington - Cities (Convention International Trade of Endangered Species) che disciplina il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.