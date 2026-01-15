Bono fa una parata mai vista ai rigori e il Marocco vola in finale di Coppa d’Africa | giocata irreale
Nella semifinale di Coppa d’Africa, Yassine Bounou ha realizzato una parata decisiva ai rigori, consentendo al Marocco di qualificarsi per la finale. Il portiere marocchino si è distinto come protagonista, dimostrando grande presenza e determinazione, e contribuendo al successo della sua squadra in una sfida difficile. La sua prestazione rimarrà impressa come uno degli episodi più significativi di questa edizione del torneo.
Yassine Bounou protagonista assoluto nella semifinale contro la Nigeria con una parata 'mai vista' ai rigori: il portiere del Marocco, simbolo e leader della sua nazionale, decide il match e lancia in finale i Leoni dell'Atlante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nigeria Marocco 2-3 dcr, rigori decisivi! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze, Hakimi e compagni in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal
Leggi anche: Brahim Díaz scatenato in Coppa d’Africa: 4 gol in 4 partite e trascina il Marocco ai quarti di finale
Dopo una partita infinita il Marocco conquista la 2ª semifinale della Coppa d'Africa battendo la Nigeria ai rigori. Decisivi gli errori dell'ex Milan Chukwueze e Onyemaechi, con la parata di Bono e il match-point segnato da En-Nesyri La Nazionale allenata da x.com
U2- New Year's Day #U2 #Bono #rocknroll #rockstar #musica #rock #leyendasdelrock facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.