Bono fa una parata mai vista ai rigori e il Marocco vola in finale di Coppa d’Africa | giocata irreale

Nella semifinale di Coppa d’Africa, Yassine Bounou ha realizzato una parata decisiva ai rigori, consentendo al Marocco di qualificarsi per la finale. Il portiere marocchino si è distinto come protagonista, dimostrando grande presenza e determinazione, e contribuendo al successo della sua squadra in una sfida difficile. La sua prestazione rimarrà impressa come uno degli episodi più significativi di questa edizione del torneo.

