Calcio Seconda categoria | la Coppa Toscana Il Chiesina cala il poker e vola in semifinale

Il Chiesina ha battuto 4-0 il New Team Niccolai nella partita valida per la Coppa Toscana di seconda categoria, conquistando così la semifinale. La squadra di mister Frosini ha messo subito pressione, segnando due reti nel primo tempo e mettendo in chiaro le proprie intenzioni. Nella ripresa, i cambi di formazione hanno dato ancora più slancio alla squadra, che ha chiuso definitivamente i conti con altri due gol. Tra i marcatori, spiccano le firme di Betti e Tondi, entrati a partita in corso, che hanno contribuito a far volare il Chiesina verso il prossimo turno.

NEW TEAM Niccolai, Rosellini, Quiriconi A. (28' st Tuccori), Tardella, Frosini (18' st Mazzei), Nardi, Domini, Menchini, Betti (44' st Forcieri), Compagnone (35' st Tondi), Della Maggiora. A disp. Brizzi, Flammia, Quiriconi F., Tonelli. All. Salvadori.. NEW TEAM: Satti M., Satti P., Biagiotti (15' st Brugiati), Piagentini, Turri, Bertoncini, Filippi (40' st Lorenzetti), Rigali, Marchetti (28' st Bechelli), Belluomini (18' st Satti F.), Sanneh. A disp. Grilli, Puppa. All. Terni.. Arbitro: Pietrini del Valdarno. Reti: 15' Domini, 38' Sanneh, 13' st, 27' st e 40' st Betti. Primo posto nel girone B del campionato di Seconda categoria e pass qualificazione per le semifinali di Coppa Toscana staccato battendo con largo margine una delle rivali stagionali più accreditate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Seconda categoria: la Coppa Toscana. Il Chiesina cala il poker e vola in semifinale