Microsoft ha annunciato il lancio di Copilot Health, un nuovo assistente progettato per centralizzare i dati medici. Al momento, il servizio è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti e può essere utilizzato solo da utenti maggiorenni, che devono iscriversi attraverso una lista d’attesa. La piattaforma mira a facilitare la gestione delle informazioni sanitarie, offrendo un supporto digitale dedicato.

Microsoft ha lanciato Copilot Health, un assistente dedicato alla gestione dei dati sanitari. Questo strumento è attualmente accessibile solo negli Stati Uniti tramite una lista d’attesa per utenti maggiorenni. La piattaforma promette di trasformare informazioni mediche complesse in storie coerenti e utili L’iniziativa risponde a una domanda reale: milioni di persone chiedono consigli medici ai chatbot quotidianamente, spesso senza sapere come i loro dati vengono gestiti o condivisi. L’obiettivo dichiarato non è sostituire il medico, ma fornire suggerimenti personalizzati basati su cartelle cliniche e dispositivi indossabili. La sicurezza dei dati come fondamento della fiducia digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Copilot Health: Microsoft unifica i tuoi dati medici in

Articoli correlati

Copilot: Email aziendali a rischio, errore Microsoft espone datiCopilot e il rischio ombrello: email aziendali esposte a causa di un errore di Microsoft Un errore nel codice di Microsoft 365 Copilot Chat ha...

Microsoft paga gli influencer per spingere CopilotMicrosoft ricorre a una strategia di marketing aggressiva, investendo fino a 600.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Copilot Health

Microsoft Copilot Health analizza i dati clinici e supporta medici e pazienti nelle decisioni sanitarieMicrosoft ha lanciato negli Stati Uniti Copilot Health, spazio dedicato dentro Copilot per aiutare gli utenti a comprendere referti, cartelle cliniche e dati da dispositivi indossabili. Il servizio, ... assodigitale.it

Microsoft Copilot gets Mico avatar, long-term memory, and health features: What’s newMicrosoft has rolled out a significant update to its AI assistant, Copilot, as part of its Fall Update event on Thursday, introducing new features designed to make the chatbot more personal, ... livemint.com