Microsoft paga gli influencer per spingere Copilot

9 feb 2026

Microsoft sta investendo fino a 600.000 dollari per coinvolgere influencer e spingere la diffusione di Copilot, il suo nuovo assistente AI. L’azienda ha scelto una strategia di marketing molto aggressiva, puntando su collaborazioni con personalità note sui social. L’obiettivo è aumentare la visibilità del prodotto e convincere più utenti a provarlo.

Microsoft ricorre a una strategia di marketing aggressiva, investendo fino a 600.000 dollari per collaborazioni con influencer al fine di promuovere il suo assistente AI Copilot. Questa mossa, rivelata da CNBC, sottolinea la difficoltà di Microsoft nel convertire l’interesse in abbonamenti a pagamento, con solo il 3,3% degli utenti di Microsoft 365 che attualmente paga per il servizio. Nonostante l’integrazione capillare di Copilot in prodotti come Windows, Microsoft 365 ed Edge, l’adozione a pagamento rimane limitata, spingendo l’azienda a cercare nuove strategie di comunicazione. La notizia, emersa il 9 febbraio 2026, evidenzia un panorama in evoluzione nel marketing tecnologico, dove le aziende sono disposte a investimenti significativi per influenzare l’opinione pubblica e guidare l’adozione di nuove tecnologie.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Microsoft Copilot

