Dalla salute riproduttiva a ictus e cancro i medici italiani contro i danni da plastica | parte una campagna per la prevenzione
L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (ISDE) e RIMSA hanno lanciato una nuova campagna per combattere i danni della plastica sulla salute. La causa sono le sostanze chimiche presenti nei materiali plastici, che vengono associate a problemi come disfunzioni riproduttive, ictus e tumori. I medici italiani vogliono sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere misure preventive. La campagna si rivolge sia ai cittadini che alle istituzioni, puntando a ridurre l’uso di plastica monouso e a migliorare le normative. La prevenzione parte dalle scelte quotidiane.
I medici italiani contro la plastica. È un fronte massiccio e inedito quello che si è formato a favore della “ Campagna Nazionale per la Prevenzione dei Danni da Plastica per la Salute ”, promossa dall’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (ISDE) e dalla Rete Italiana Medici Sentinella (RIMSA). Il gruppo di lavoro è formato da 43 specialisti coordinati da Maria Grazie Petronio, medica specialista in Igiene e Medicina preventiva, Epidemiologia e Sanità pubblica e Nefrologia. Le sigle che aderiscono sono talmente tante che è quasi impossibile elencarle tutte. Tra queste, come collaboratori, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG), l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Pediatria (SIP), la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI), mentre a dare il patrocinio, oltre al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ci sono la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM), il Sindacato Medici Pediatri di Famiglia (SiMPeF). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
