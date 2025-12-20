Controlli sui treni e nelle stazioni. Raggiunta l’intesa con la Polizia.

Si rinnova la cooperazione istituzionale tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per garantire ai cittadini una mobilità più sicura, infrastrutture più protette e servizi di prevenzione sempre più efficaci. La nuova convenzione, firmata dal prefetto Vittorio Pisani, capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e da Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, consolida una cooperazione che da oltre vent’anni unisce le due istituzioni nella tutela della sicurezza ferroviaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

