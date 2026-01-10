Tra bivacchi e abbandono | Sui treni e nelle stazioni la sicurezza colabrodo

La stazione di Ferrara, un tempo al centro di attività criminali, oggi appare come un luogo sospeso, tra bivacchi e abbandono. Nonostante gli sforzi, le problematiche di sicurezza sui treni e nelle aree ferroviarie persistono, evidenziando le criticità di un sistema che necessita di interventi mirati per garantire maggiore tutela ai viaggiatori e alle infrastrutture.

All'ombra del Grattacielo, fino a qualche tempo fa cuore pulsante della microcriminalità, c'è la stazione di Ferrara dove il tempo sembra essersi fermato. Qui il giro di vite delle forze dell'ordine non è mai arrivato. Fuori dal parco recintato e ora luogo per le famiglie, i pusher continuano a scorrazzare quasi indisturbati. Si danno appuntamento nel piazzale della stazione. Appena fai i gradini all'ingresso, senti il loro sguardo addosso. Sono 'sentinelle', che non lasciano mai il posto di lavoro. La sera li trovi nel parcheggio misto dove dieci posti sono riservati ai capitreno o al personale.

