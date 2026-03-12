I carabinieri e i vigili del fuoco hanno svolto un'ispezione in un cinema-teatro di Giarre, riscontrando diverse irregolarità legate alla sicurezza. Durante l'intervento, è stata elevata una denuncia a carico della titolare dell’attività. Le forze dell'ordine hanno verificato le condizioni del locale e rilevato mancanze che potrebbero compromettere la sicurezza degli utenti.

Un controllo effettuato congiuntamente dai militari del Carabinieri, in particolare dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, insieme ai colleghi della stazione di Giarre e ai Vigili del Fuoco, ha fatto emergere diverse irregolarità legate alla sicurezza in un cinema-teatro della cittadina etnea. Durante l'ispezione i militari hanno verificato innanzitutto la posizione dei lavoratori presenti nella struttura, accertando che due dipendenti risultavano regolarmente assunti e in regola con le normative sul lavoro e sui contributi. Per questo motivo non sono state riscontrate violazioni sotto il profilo giuslavoristico.

© Dayitalianews.com - Controlli in un cinema-teatro di Giarre: irregolarità sulla sicurezza e denuncia per la titolare

