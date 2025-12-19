Più controlli in bar e laboratori per Santa Lucia e Natale tre attività sospese dal Nas

Durante le festività di Santa Lucia e Natale, i controlli dei carabinieri del Nas si sono intensificati per garantire la sicurezza alimentare. Sono state sospese tre attività e sequestrati 50 chili di prodotti non conformi, con sanzioni per circa 18 mila euro. Un intervento volto a tutelare i consumatori e assicurare il rispetto delle norme durante un periodo di grande fermento commerciale e festivo.

© Palermotoday.it - Più controlli in bar e laboratori per Santa Lucia e Natale, tre attività sospese dal Nas Cinquanta chili di generi alimentari non conformi e 18 mila euro di multe. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del Nas che sono stati intensificati in occasione della festa di Santa Lucia, lo scorso 13 dicembre, e delle festività natalizie. Complessivamente nel centro storico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Nas in bar, pasticcerie e ristoranti: sequestrati 80 chili di alimenti, due attività sospese Leggi anche: Controlli Nas, parla l'avvocato del bar Franza: "Contestate tre uova e un'etichetta" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Controlli in un bar pasticceria, sequestrati 300 kg di alimenti e scoperto furto di energia elettrica - L'ispezione è stata effettuata dai carabinieri di Caivano, con il contributo dei medici dell'Asl Napoli 2 Nord e di personale dell'Enel. napolitoday.it Torino, controlli negli "shisha bar": sequestrati 11 kg di melassa per narghilè di contrabbando - Accertamenti del Nas dei carabinieri e dell'Agenzia dogane e monopoli. rainews.it Controlli a raffica: bar fuori regola con le slot, laboratori tessili fatiscenti, automobilisti che fuggono all'alt - Sopralluoghi in laboratori cinesi a Borgoricco, controlli legati al Codice della Strada, accertamenti su locali con all'interno slot machine. ilgazzettino.it Non rimandare i tuoi controlli! Il laboratorio di analisi della Clinica Candela ti offre un servizio sicuro e altamente professionale, con analisi di chimica clinica, ematologia, coagulazione, endocrinologia e molto altro. Dalla preparazione del prelievo alla conse - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.