La sfida tra L’Aquila e la squadra avversaria si avvicina, mentre si discutono tattiche, avversari e classifiche. Gli appassionati di calcio seguono con attenzione gli aggiornamenti sulle formazioni e le posizioni in classifica. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con i protagonisti pronti a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Tattiche, avversari e classifiche sono argomenti che animano la settimana degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori. Ma non c’è niente di più bello di un ragazzo che torna ad allenarsi dopo un periodo estremamente complicato. A Senigallia quel ragazzo porta il nome di Denis Pesaresi: il capitano della Vigor, il giocatore che ha dedicato una carriera alla squadra della sua città. Nei giorni scorsi ha ripreso ad allenarsi dopo alcune pesanti noie fisiche e non vede l’ora di riprendersi il suo posto in squadra. Una ventata di ottimismo che ha benevolmente travolto tutto l’ambiente rossoblu come si evince dalle parole di Enrico Magi Galluzzi, capitano ad interim della Vigor, nonché grande amico di Pesaresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Contro L’Aquila serve una Vigor perfetta"

