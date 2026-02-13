Ex Ilva sindacati | Subito tavolo a Palazzo Chigi o ci auto – convochiamo

Claudio Salamida, operaio dell’ex Ilva di Taranto, è morto un mese fa mentre lavorava nello stabilimento. I sindacati chiedono con forza un incontro immediato a Palazzo Chigi per discutere della sicurezza sul lavoro e delle condizioni dell’azienda. Se non ottengono risposte, minacciano di convocare loro stessi un tavolo di confronto. La morte di Salamida ha riacceso le polemiche e la preoccupazione tra i lavoratori, che chiedono interventi concreti per evitare tragedie simili in futuro.

E' passato un mese dalla morte di Claudio Salamida, operaio deceduto mentre stava lavorando nell'ex Ilva di Taranto. «Neanche in quel caso siamo stati chiamati dal governo per affrontare almeno il nodo della sicurezza», hanno spiegato ieri i sindacati dei metalmeccanici durante una conferenza stampa congiunta. «Si rende necessario fare chiarezza, ribadiamo la necessità di una convocazione dall'esecutivo entro febbraio, altrimenti ci auto-convochiamo per manifestare con i nostri militanti, a Palazzo Chigi, tutta la nostra contrarietà»,hanno avvisato Uilm, Fim Cisl e Fiom Cgil, chiedendo ancora una volta che la premier Giorgia Meloni assuma la regia della vertenza «che, a due anni dall'amministrazione straordinaria, resta sospesa».

