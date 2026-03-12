Conte-Napoli avanti fino al 2027 | futuro già tracciato

Il Napoli ha ufficializzato il prolungamento del contratto con Antonio Conte fino al 2027, confermando la sua presenza sulla panchina della squadra per i prossimi anni. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, segnando un impegno a lungo termine tra il club e l’allenatore. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali da parte del club e dell’allenatore stesso.

Il Napoli sembra destinato a proseguire il proprio percorso con Antonio Conte alla guida tecnica. L'allenatore azzurro è legato al club da un contratto valido fino al 2027 e, salvo imprevisti, il rapporto tra le parti è destinato a proseguire lungo questa linea. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il progetto sportivo del Napoli continuerà a ruotare attorno all'attuale tecnico, protagonista negli ultimi anni della crescita della squadra. Il quotidiano sottolinea infatti che le parti dovrebbero andare avanti insieme fino alla scadenza naturale dell'accordo, salvo "rotture clamorose e scarsa identità di vedute con De Laurentiis".