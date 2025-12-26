Covid le 18 tonnellate di mascherine alla Cina? ‘Avevamo un obbligo’
Una decisione politica gravissima, figlia di un’impostazione ideologica che anteponeva la diplomazia all’interesse nazionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Le mascherine alla Cina in pandemia? Avevamo un obbligo nei confronti di Pechino - Mentre l'Italia affrontava il Covid, il governo decise di donare dispositivi al governo di Xi per poi comprarli farlocchi e senza certificazione. msn.com
