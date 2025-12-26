Covid le 18 tonnellate di mascherine alla Cina? ‘Avevamo un obbligo’

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una decisione politica gravissima, figlia di un’impostazione ideologica che anteponeva la diplomazia all’interesse nazionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

covid le 18 tonnellate di mascherine alla cina 8216avevamo un obbligo8217

© Imolaoggi.it - Covid, le 18 tonnellate di mascherine alla Cina? ‘Avevamo un obbligo’

Leggi anche: "Le mascherine alla Cina in pandemia? Avevamo un obbligo nei confronti di Pechino"

Leggi anche: Assoluzione per tutti. Caso mascherine anti-Covid dalla Cina: il giudice sconfessa il pm

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

covid 18 tonnellate mascherineLe mascherine alla Cina in pandemia? Avevamo un obbligo nei confronti di Pechino - Mentre l'Italia affrontava il Covid, il governo decise di donare dispositivi al governo di Xi per poi comprarli farlocchi e senza certificazione. msn.com

Covid, contagi quintuplicati in Europa: appello all'uso delle mascherine dall'Oms - Sono diversi i Paesi europei che nelle ultime settimane hanno segnalato un aumento del numero di persone positive a Sars- tg24.sky.it

Covid, tornano le mascherine negli ospedali/ Bassetti contrario: “Misura assurda, retaggio del lockdown” - Con la reintroduzione dell'obbligo di mascherine anti covid in alcuni ospedali, il commento di alcuni medici esperti, a cominciare dal prof Bassetti Tornano le mascherine negli ospedali a contrasto ... ilsussidiario.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.