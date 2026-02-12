La società Domorental ha iniziato a mappare le piccole e medie imprese italiane con alto potenziale di crescita. La mossa arriva in un momento in cui il settore manifatturiero del paese si conferma ancora forte, anche se il credito bancario si fa più difficile da ottenere. Le aziende più promettenti vengono identificate per sostenere la ripresa e la competitività del sistema produttivo italiano.

Il tessuto manifatturiero italiano mantiene una base produttiva complessivamente solida, ma opera in un contesto di credito bancario più restrittivo. Nel biennio 2024–2025, secondo la Banca d’Italia, il credito alle imprese ha evidenziato una dinamica stagnante, accompagnata da un irrigidimento dei criteri di concessione, in particolare per le piccole e medie imprese. In questo quadro prende avvio il Programma PMI ad Alto Potenziale, iniziativa di osservazione e analisi territoriale promossa da Domorental, società milanese specializzata in soluzioni di noleggio operativo e modelli asset-light. L’iniziativa interessa alcune delle principali aree manifatturiere del Paese – Brescia, Modena, Verona, Vicenza, Bergamo, Ancona e Salerno – con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione del tessuto imprenditoriale locale e il rapporto tra struttura industriale, liquidità e scelte di investimento. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Domorental mappa le Pmi ad alto potenziale

Approfondimenti su Domorental Pmi

La manifattura italiana si trova di fronte a una fase di cambiamento.

I carabinieri di Acireale hanno fermato un uomo trovato in auto con un petardo ad alto potenziale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Domorental Pmi

Domorental: Imprese sempre più orientate a modelli di finanza asset-light per sostenere investimenti(Teleborsa) - In Italia cresce l'interesse per i modelli di finanza industriale fuori bilancio, capaci di sostenere gli investimenti senza appesantire la leva finanziaria. Secondo Assilea, nei primi ... borsaitaliana.it