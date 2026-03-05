Conservatorio Mascagni sabato 7 marzo in scena il giovane Duo Marsili & Pelletier

Sabato 7 marzo il Conservatorio Mascagni ospiterà il concerto del giovane Duo Marsili e Pelletier, all’interno della quarta edizione de

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Prosegue la quarta edizione de "Il Sabato del Mascagni", la rassegna concertistica del Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation. Il nono appuntamento è in programma sabato 7 marzo alle 16.30 nell'Auditorium "Cesare Chiti", con ingresso libero fino a esaurimento posti. Protagonista del concerto sarà il Duo Marsili & Pelletier, formato dalla violinista Olimpia Pelletier e dalla pianista Sonia Marsili, in un programma di grande intensità espressiva che toccherà artisti come Chopin, Grieg e de Sarasate. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Conservatorio Mascagni, sabato 24 gennaio Sophia Rizzo in concertoSabato 24 gennaio il Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno propone il terzo concerto della rassegna "Il Sabato del Mascagni".

Conservatorio Mascagni, sabato 31 gennaio Leone Pini in concerto con Michela SpizzichinoDopo il successo di pubblico dei primi tre appuntamenti in cartellone che hanno visto protagonisti, tra gli altri, Francesco Gorreri, Sophia Rizzo e...

Tutti gli aggiornamenti su Conservatorio Mascagni.

Discussioni sull' argomento Il Sabato del Mascagni porta in scena il giovane Duo Marsili & Pelletier; Giovedì sera al Mascagni il secondo appuntamento dedicato alla musica d’avanguardia nel cinema degli anni Sessanta; Students' corner, giovedì 26 febbraio incontro con Marco Lenzi sulla musica d'avanguardia nel cinema degli anni '60; Il talento naturale di Sophia Rizzo: dal piano giocattolo al successo.

– & 07/03/2026 · Auditorium Cesare Chiti, Conservatorio Mascagni, Livorno · Ore 16.30 Olimpia Pelletier, violino Sonia Marsili, pianoforte Musiche di P. de Sarasate, F. Chopin e E. Grieg - facebook.com facebook