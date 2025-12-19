Arezzo, 20 dicembre 2025 – L’accusa era pesantissima: avrebbero ridotto in schiavitù delle giovani donne nigeriane, dopodichè le avrebbero costrette a prostituirsi in strada e in abitazioni private sottoponendole a riti voodoo. Sul banco degli imputati erano finiti in cinque, nigeriani pure loro, ma il giudice li ha assolti perchè “il fatto non sussiste”. Il collegio, presidente Anna Maria Loprete, giudice a latere Giorgio Margheri e sei giudici popolari, hanno quindi prosciolto i cinque dalle accuse. Le indagini erano state condotte dalla Dda di Firenze ma nel corso del processo non è stata provata la riduzione in schiavitù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schiavitù e prostituzione con riti voodoo: “Il fatto non sussiste”. Cinque uomini sotto accusa, il giudice li assolve

