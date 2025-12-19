Schiavitù e prostituzione con riti voodoo | Il fatto non sussiste Cinque uomini sotto accusa il giudice li assolve

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 20 dicembre 2025 – L’accusa era pesantissima: avrebbero ridotto in schiavitù delle giovani donne nigeriane, dopodichè le avrebbero costrette a prostituirsi in strada e in abitazioni private sottoponendole a riti voodoo. Sul banco degli imputati erano finiti in cinque, nigeriani pure loro, ma il giudice li ha assolti perchè “il fatto non sussiste”. Il collegio, presidente Anna Maria Loprete, giudice a latere Giorgio Margheri e sei giudici popolari, hanno quindi prosciolto i cinque dalle accuse. Le indagini erano state condotte dalla Dda di Firenze ma nel corso del processo non è stata provata la riduzione in schiavitù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

schiavit249 e prostituzione con riti voodoo il fatto non sussiste cinque uomini sotto accusa il giudice li assolve

© Lanazione.it - Schiavitù e prostituzione con riti voodoo: “Il fatto non sussiste”. Cinque uomini sotto accusa, il giudice li assolve

Leggi anche: Giovane assolto dall’accusa di maltrattamenti. Secondo il giudice il "fatto non sussiste"

Leggi anche: Il ct della Nigeria accusa il Congo: “Riti voodoo durante i rigori”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

schiavit249 prostituzione riti voodooSchiavitù e prostituzione con riti voodoo: “Il fatto non sussiste”. Cinque uomini sotto accusa, il giudice li assolve - Tutti originari della Nigeria, secondo l’accusa avevano abusato di loro connazionali per costringerle a prostituirsi. lanazione.it

schiavit249 prostituzione riti voodoo"Ragazze ridotte a schiave, riti voodoo e prostituzione": assolti in Corte d'Assise i 5 nigeriani. "Il fatto non sussiste" - Ragazze africane ridotte in schiavitù, sottoposte a riti voodoo e mandate a prostituirsi per strada e nelle case: l'accusa gravissima che pendeva su cinque nigeriani è caduta nel processo davanti alla ... corrierediarezzo.it

schiavit249 prostituzione riti voodooTorino, baby prostitute costrette con riti voodoo e minacce di morte: arrestata la «maman» nigeriana - La 44enne nigeriana, in concorso con altri complici, reclutava giovanissime ragazze organizzando l'attività illecita anche tramite riti voodoo ... torino.corriere.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.