confronto bucchi grifo al nono confronto bilancio quasi in equilibrio

Oggi si disputa il nono confronto tra Bucchi e il Grifo, in una sfida che finora si è mantenuta equilibrata. L’attuale allenatore dell’Arezzo ha un leggero vantaggio rispetto alla squadra avversaria, che affronta questa partita con l’obiettivo di migliorare il suo bilancio complessivo. La partita si svolge in un momento di confronto diretto tra le due formazioni.

Bucchi-Perugia, pronti con la nona sfida. Il bilancio, fino ad ora, è quasi in equilibrio, con l’attuale allenatore dell’Arezzo in lieve vantaggio. L’ex biancorosso (37 presenze e 6 gol da calciatore tra il ’98 e il 2001, più l’esperienza in panchina della stagione 201617), ha già incrociato il Grifo in otto occasioni: 4 vittorie del tecnico romano, tre sconfitte e un pareggio. La partenza di Bucchi contro il Perugia è stato in salita, nella stagione 201314 in Serie C: il suo Gubbio infatti perse 2-1 al Curi all’andata (ad Eusepi aveva risposto Caccavallo, poi nel secondo tempo la rete decisiva di Sprocati) e 5-0 al Barbetti al ritorno (doppietta di Eusepi, gol di Moscati, Mazzeo e Nicco). 🔗 Leggi su Lanazione.it

