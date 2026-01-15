Cisl | Equilibrio e ora un confronto Brogi | Le scuole non chiuderanno

La decisione del Governo di commissariare la Regione Toscana per il dimensionamento scolastico richiede un atteggiamento di equilibrio e dialogo tra le istituzioni. Cisl invita a un confronto costruttivo, mentre Brogi rassicura sulla continuità delle scuole. A Grosseto, si sottolinea l'importanza di mantenere stabilità e collaborazione per affrontare le sfide del settore educativo, garantendo un percorso condiviso e sostenibile.

GROSSETO "Sulla decisione del Governo di procedere al commissariamento della Regione Toscana in materia di dimensionamento scolastico serve equilibrio istituzionale e capacità di confronto". Lo sottolinea a livello regionale e provinciale la Cisl. "Quest'atto – dice Alfonso Nocchi, segretario generale di Cisl Scuola Grosseto - coinvolge direttamente l'organizzazione della rete delle autonomie scolastiche toscane, con evidenti ricadute sugli studenti, sulle famiglie e sulle comunità educative". "Riteniamo – aggiunge Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto – che sia prioritario avviare un dialogo tra il ministero dell'istruzione e le regioni interessate.

