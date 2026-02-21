Confronto sulle ragioni del no al referendum | confronto alla Di Vittorio
È un’iniziativa di Comitato giusto dire no e Comitato della società civile per il no al referendum costituzionale - Mesagne Il confronto tra i due magistrati permetterà anche agli indecisi di scegliere un voto giusto e consapevole per difendere l’autonomia della magistratura, la democrazia e la Costituzione. È un’iniziativa di Comitato giusto dire no e Comitato della società civile per il no al referendum costituzionale - Mesagne. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Saronno – Referendum Giustizia, a Saronno una serata di confronto sulle ragioni del “No” –A Saronno, il comitato locale ha organizzato una serata di discussione per spiegare le ragioni del “No” alla riforma della Giustizia, che si terrà prima del referendum del 22 e 23 marzo.
"Referendum giustizia – Le ragioni del No": confronto al teatro della Posta VecchiaIl 23 gennaio alle 17, presso il teatro della Posta Vecchia, si terrà un confronto pubblico intitolato “Referendum Giustizia – Le ragioni del No”.
Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia
Argomenti discussi: Nordio ospite di Nessuno escluso, confronto pop sulla riforma; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; Referendum giustizia. Le ragioni del Si e del No a confronto (18.02.2026); Referendum sulla Giustizia, ragioni del sì e del no.
Napoli, incontro sul Referendum Giustizia 2026: le ragioni del SI e del No a confrontoSabato 21 Febbraio 2026 alle ore 10 presso la Sala del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli si terrà un incontro sul ... ilmattino.it
Referendum: incontri affollati per sentire le ragioni del 'sì' e del 'no'Sale gremite per il confronto a distanza fra le ragioni del sì e quelle del no al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo ... rainews.it
VALLO: IL 6 MARZO IN AULA CONSILIARE Vallo della Lucania si prepara a un confronto che riguarda tutti: il sulla arriva al centro della scena con un pubblico, aperto e strutturato, per ascoltare ragioni diverse e - facebook.com facebook
Referendum Giustizia: le ragioni del si e del no, De Filippo e Massironi a confronto al Melo di Gallarate x.com