Confindustria Toscana Nord | Le sfide per la competitività Attenti alla deindustrializzazione

Confindustria Toscana Nord evidenzia le sfide legate alla competitività, sottolineando l'importanza di contrastare la deindustrializzazione. Dopo un anno giubilare dedicato alla speranza, il 2025 si apre con l’obiettivo di rafforzare il settore industriale, affrontando le criticità e valorizzando le opportunità per un futuro sostenibile e resiliente. La ripresa richiede attenzione e impegno condiviso tra le imprese e le istituzioni.

"Si è appena concluso il 2025, anno giubilare dedicato alla speranza. Un lascito prezioso per tutti, credenti e non, per un nuovo anno che proprio nella speranza deve avere il suo cardine, accanto a molte giustificate e ben note preoccupazioni. A livello globale, una pace urgente e stabile è la priorità assoluta: dal punto di vista umano in primo luogo, ma anche in ottica economica". Parte da uno scenario globale, Fabia Romagnoli, presidente di Confindustria Toscana Nord, per stringere poi la lente sul territorio. "Siamo in un momento di transizione. Il governo regionale è cambiato, pur nella continuità della figura del presidente e delle forze politiche di maggioranza, solo poche settimane fa.

Il 2026 per Confindustria: "Attivarsi per fermare la deindustrializzazione e difendere l’export" - L’analisi della presidente Romagnoli in vista delle sfide del nuovo anno "Infrastrutture, tassazione, burocrazia e costi energetici: cambiare passo". msn.com

Confindustria Toscana Nord, tempo di bilanci: “Al lavoro per evitare il rischio deindustrializzazione” - La presidente Fabia Romagnoli traccia la rotta del 2026: "Bene i provvedimenti in manovra, serve uno sforzo contro il caro energia" ... luccaindiretta.it

La riflessione di Fabia Romagnoli, presidente di Confindustria Toscana Nord - facebook.com facebook

