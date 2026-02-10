A Gatteo Mare un San Valentino all' insegna della comicità dialettale insieme alla comitiva Gatòzli

A Gatteo Mare, il 14 febbraio, la serata di San Valentino si svolge con un tocco diverso. Alle 20.30, la località si anima con uno spettacolo di comicità dialettale organizzato dalla comitiva Gatòzli. È un modo per festeggiare l’amore in modo originale, abbinando la festa di San Valentino al clima festoso dell’ultimo weekend di Carnevale. La piazza si riempie di risate e allegria, tra battute in dialetto e musica. Un appuntamento che unisce tradizione, divertimento e romanticismo in modo semplice

Sabato 14 febbraio, alle ore 20.30, a Gatteo Mare San Valentino si festeggia in concomitanza all'ultimo weekend di Carnevale: una combinazione speciale per una appuntamento alternativo e tutto dedicato al dialetto romagnolo.Al Palazzo del Turismo, in piazza della Libertà, la comitiva di attori.

