Le forti piogge degli ultimi giorni hanno peggiorato la condizione del Condotto pubblico, che scende verso Lucca dalla centrale di Vinchiana. La mancanza di manutenzione e le infiltrazioni d'acqua aumentano il rischio di rotture e allagamenti. Le autorità locali hanno già ricevuto segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati per eventuali danni alle abitazioni e alle strade vicine. La situazione richiede interventi immediati per evitare problemi più gravi in futuro. La condotta continua a mostrare segni di degrado e necessita di un intervento urgente.

Torna a creare preoccupazione, dopo le incessanti piogge di questi giorni, la situazione del Condotto pubblico che scende verso Lucca dalla centrale idroelettrica di Vinchiana. Lo ricorda in una lettera un nostro lettore che sottolinea come gli effetti della erosione delle acque si notino con evidenza all’uscita dal sotterraneo del baluardo San Colombano e nel tratto del camminamento sugli spalti tra il viale Carducci e il paramento delle Mura all’ex Campo Balilla, oltre che, a valle, in via Teresa Bandettini. "Fino al dopoguerra – scrive – dal Condotto si diramavano numerosi canali e canalette, oggi tutti chiusi e tombati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltempo e incuria: "Al Condotto pubblico. Serve la manutenzione"

Smottamento al Parco Manganelli, "Insieme per Avellino e l'Irpinia": "Anni di incuria e scarsa manutenzione"Nelle ultime ore si è verificato uno smottamento al Parco Manganelli, il principale spazio verde di Avellino.

Resti romani e mura antiche fuori dai circuiti turistici: aree chiuse, manutenzione assente e siti lasciati all’incuriaNapoli ha molti tesori nascosti che nessuno vede.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.