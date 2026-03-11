Condannato a 2 anni e 4 mesi | 40enne arrestato e portato in carcere

Un uomo di 40 anni di Gricignano di Aversa è stato arrestato e portato in carcere. La polizia ha eseguito un ordine di custodia per reati di sfruttamento della prostituzione, estorsione e rapina, che hanno portato alla condanna a due anni e quattro mesi di carcere. L’uomo, coinvolto in procedimenti legali, è stato trasferito nel penitenziario locale.

Sfruttamento della prostituzione, estorsione e rapina. Sono questi i reati per i quali un 40enne di Gricignano di Aversa è stato arrestato e condotto in carcere.I carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa hanno portato a termine nel tardo pomeriggio di oggi (11 marzo) un’operazione che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

