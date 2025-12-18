Mostri Sacri Festival 2026 aperte le iscrizioni al concorso della sesta edizione della kermesse | come partecipare

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la sesta edizione del Mostri Sacri Festival 2026, il concorso dedicato ai protagonisti della musica italiana. Un'occasione unica per emergere e condividere il proprio talento, con la possibilità di entrare a far parte di una manifestazione che celebra l’eccellenza musicale del nostro paese. Non perdere l’opportunità di essere protagonista di questa grande kermesse.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al primo concorso Mostri Sacri Festival, la principale novità della sesta edizione della kermesse dedicata ai grandi protagonisti della musica italiana. Dal 2019 il festival, ideato e diretto dal cantautore e musicista livornese Giorgio Mannucci, collabora. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

