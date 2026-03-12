Concorsi Comune pubblicata la graduatoria finale per il profilo di Funzionario Insegnante

Oggi, giovedì 12 marzo, è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Foggia e sul Portale del Reclutamento InPA la graduatoria finale relativa al concorso per il profilo di Funzionario Insegnante. La pubblicazione riguarda la sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso del sito istituzionale dell’Ente. La procedura concorsuale si è conclusa con la diffusione dei risultati ufficiali.

La prova scritta si è svolta lunedì 19 gennaio presso la Città del Cinema, sostenuta da 95 concorrenti (gli iscritti erano stati iscritti in 153). In 4 sono risultati idonei allo svolgimento della successiva prova orale, poi svolta lunedì 2 marzo, dalle ore 13, nella Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte 'Andrea Pazienza'. Le assunzioni verranno disposte con un successivo atto.

