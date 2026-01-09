L’Associazione L’ARCA Odv ETS ha ufficialmente concluso il progetto “Tu Sei Prezioso”. L’iniziativa, avviata per promuovere il benessere e l’inclusione, ha coinvolto diverse realtà del territorio di Arezzo. Con questa conclusione, si apre una fase di valutazione e riflessione sui risultati raggiunti, con l’obiettivo di continuare a sostenere iniziative di valore sociale.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Si è concluso il progetto “Tu Sei Prezioso ” dell’Associazione L’ARCA Odv ETS. L’iniziativa, sostenuta da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI, ha permesso di creare un luogo adeguato per supportare la crescita di bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES), in provincia di Arezzo e prevenire così forme di disagio favorendo l’inclusione sociale. Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese è stato sostenuto attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

