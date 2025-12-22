TranSport in Irpinia concluso il progetto sulla transizione sportiva

Si conclude in Irpinia il progetto “Tran-Sport – Azioni per la transizione sociale, economica e ambientale”, promosso dalla UISP e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel corso dei mesi, l'iniziativa ha coinvolto enti locali, scuole e associazioni con l’obiettivo di promuovere pratiche sostenibili e inclusivi nel settore sportivo e sociale. Il percorso si configura come un passo importante verso una transizione più equilibrata e consapevole.

